06 Şubat 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye olay sözler: Ne avukatı başkan cinayet mi var!

Yalçın'dan Çebi'ye olay sözler: Ne avukatı başkan cinayet mi var!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.02.2020

'ta 'nın yerine getirilen ve geçtiğimiz günlerde Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarlıarn önünde 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör 'ın imza töreninde yaşananlar ortaya çıktı. Yalçın, imza için geldiğinde Beşiktaş Başkanı , "Şimdi avukatlar gelecek. İmzayı o zaman atarsın" dedi. 47 yaşındaki teknik adam da Çebi'ye "Ne avukatı başkan cinayet mi var? Bir an önce işimize başlayalım" yanıtını verdi.

'ın 'ı takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre, imza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi. Ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.

"SANA 6 MİLYON TL ÖDEYEBİLİRİZ"

Çebi'nin bu cevabından sonra Yalçın, "Ne avukatı başkan cinayet mi var" yanıtını verdi. Çebi de "Seninle para konuşmadık. Sana 6 milyon TL ödeyebiliriz. Razı mısın?" diye konuştu.

"SÖZLEŞMEYE İSTEDİĞİNİZ RAKAMI YAZIN"

Başkanın para konusunu açması üzerine Yalçın bu kez, "Sevgili başkanım oraya istediğiniz rakamı yazın. Bir an önce işimizin başına geçelim. Yapmamız gereken çok iş var" ifadesini kullandı.

"SERGEN BOŞUNA EFSANE OLMAMIŞ"

Yalçın, avukatlar geldikten sonra sözleşmeyi bile okumadan imzaladı. Çebi, Sergen Yalçın'ın gitmesinin ardından yöneticilere dönerek, "Sergen boşuna efsane olmamış" sözünü sarf etti.

Kartal demek hücum demek haberin devamı

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