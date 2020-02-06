Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine getirilen ve geçtiğimiz günlerde Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarlıarn önünde 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın imza töreninde yaşananlar ortaya çıktı. Yalçın, imza için geldiğinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Şimdi avukatlar gelecek. İmzayı o zaman atarsın" dedi. 47 yaşındaki teknik adam da Çebi'ye "Ne avukatı başkan cinayet mi var? Bir an önce işimize başlayalım" yanıtını verdi.