06 Şubat 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.02.2020

'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü FK ile karşılaşacak hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör yönetiminde, BJK 'nde gerçekleştirilen çalışmaya tedavisi devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının yanı sıra taktik uygulamalar yapıldı. İdman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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