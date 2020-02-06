Hikayemiz olacak

İkinci başkan Dalgakıran, Beşiktaş’ı yıkımın eşiğinden aldıklarını söyledi “Bu yıkımdan büyük bir hikaye çıkarmak için buradayız” diye konuştu.

Kartal'ın yeni dönem yöneticilerinden Adnan Dalgakıran, Beşiktaş Dergisi'ne konuştu. Dalgakıran "Beşiktaş büyük bir yıkımın eşiğindeydi. Biz de bu yıkımdan büyük bir hikaye çıkarmak için buradayız. Kulübün mali durumunu bilerek buraya geldiğimiz için motivasyonumuzda bir eksilme yok" dedi. Dalgakıran "Mevcut sorunları çözerken bir yandan da geleceği planlıyoruz. 3 yılın sonunda Beşiktaş'ı istediğimiz noktaya getireceğiz. Biz kulübün profesyoneller tarafından yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu. Adnan Dalgakıran şunları söyledi "Gözümüze baktığınızda kararlılığımızı göreceksiniz. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığında tüm bu projeleri bir bir hayata geçireceğiz"