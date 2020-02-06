06 Şubat 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Hikayemiz olacak

Hikayemiz olacak
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.02.2020

İkinci başkan Dalgakıran, Beşiktaş’ı yıkımın eşiğinden aldıklarını söyledi “Bu yıkımdan büyük bir hikaye çıkarmak için buradayız” diye konuştu.

'ın yeni dönem yöneticilerinden , Beşiktaş Dergisi'ne konuştu. Dalgakıran "Beşiktaş büyük bir yıkımın eşiğindeydi. Biz de bu yıkımdan büyük bir hikaye çıkarmak için buradayız. Kulübün mali durumunu bilerek buraya geldiğimiz için motivasyonumuzda bir eksilme yok" dedi. Dalgakıran "Mevcut sorunları çözerken bir yandan da geleceği planlıyoruz. 3 yılın sonunda Beşiktaş'ı istediğimiz noktaya getireceğiz. Biz kulübün profesyoneller tarafından yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu. Adnan Dalgakıran şunları söyledi "Gözümüze baktığınızda kararlılığımızı göreceksiniz. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığında tüm bu projeleri bir bir hayata geçireceğiz"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezası TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezası
100. yıl ruhu için Lucescu 100. yıl ruhu için Lucescu
Kartal demek hücum demek Kartal demek hücum demek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör