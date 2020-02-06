Kartal demek hücum demek

47 yaşındaki teknik direktör, “Bizi son maçta 1 puanın şampiyon yapacağını bilsek bile, o maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız” diyerek oyuncularını motive ediyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte camiada şampiyonluk umutları da giderek arttı. 22 bin taraftarın önünde imza atan 47 yaşındaki teknik adam, ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u yenerek galibiyetle başladığı Beşiktaş seferinde, sonuna kadar aynı mantalite ile gideceğini açıkça ifade etti. Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı ilk toplantıda, "Son dönemde kötü sonuçlar almış olabilirsiniz, futbolda bu da var. Ama sizin kalitenizdeki isimlerin kötü oynama lüksü yok, hatta puan kaybını kabullenmeye hiç hakkınız yok. Bunu aklınızdan sakın çıkarmayın" ifadelerini kullandı.



İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOK

Sergen Yalçın'ın Ümraniye'de yaptığı son toplantıda da futbolculara şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Önümüzdeki 14 haftalık zorlu bin periyod var. Şampiyonluğu istiyorsak her maçımızı kazanmaya mecburuz. Bu size sakın imkansız gelmesin. Beşiktaş takımı ve oyuncuyu sahaya sadece kazanmak için çıkar, hiçbir bahanenin de arkasına sığınmaz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Öyle ki bizi son maçta 1 puanın şampiyon yapacağını bilsek bile, o maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız. Beşiktaş demek hücum demek, kazanmak demek. Ben size inanıyorum, siz de bana inanın ve güvenin."



LJAJIC HAYATA DÖNDÜ

Beşiktaş'ın Sırp 10 numarası Adem Ljajic, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelişiyle adeta yeniden doğdu. Çaykur Rizespor mücadelesindeki performansıyla beğeni kazandı. Adem Ljajic bu sezon Süper Lig'de 6 asistinin yanı sıra, 2 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.



ZİRVEDE BURAK VAR

Burak, Kartal'da en golcü isim. Burak, ligde 14 maçta 7 gol, 2 asistlik performansıyla hücum yükünü sırtladı. Caner de 2 gol, 8 asistle dikkat çekti.



BEŞİKTAŞ'IN HÜCUM OYUNCULARI NELER YAPTI?

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de 20 maçta rakip fileleri 31 kez havalandırdı. Siyah-beyazlılarda bu gollerin 21'i hücuma dönük oyunculardan geldi



UMUT NAYİR ATIYOR

G.Saray derbisinde attığı golle siyah-beyazlılara hayati bir 3 puan kazandıran Umat Nayir, Kasımpaşa deplasmanında da sonradan oyuna dahil olmuş ve attığı 2 golle galibiyeti getirmişti. Umut'un 4 golü var.

3 YILDIZDAN, 6 GOL

Beşiktaş'ın Malili futbolcusu Diaby, Fransız N'Koudou ve genç oyuncusu Güven Yalçın, bu sezon lig maçlarında rakip fileleri ikişer kez havalandırdı. N'Koudou, Denizlispor maçında attığı golle 3 puanı getirdi.



LENS ASİST YAPTI

Kartal'ın Hollandalı ismi Lens, Lig'de henüz golle tanışamadı. Kanat oyuncusu Kasımpaşa ve Göztepe maçlarında arkadaşlarına son pası vererek 2 asist yapmış oldu.