04 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın döndü umutlar arttı

Sergen Yalçın döndü umutlar arttı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.02.2020

Rizespor deplasmanında alınan galibiyet camiayı umutlandırdı. ile ’nin haftayı puansız kapatması, 'ın getirdiği enerji ve motivasyon da lige yeni heyecan getirdi.

'ta 'ın göreve gelmesinden sonra alınan Ç. galibiyeti camiayı ve yönetimi umutlandırdı. Kazanılan üç puan, ve F.Bahçe'nin mağlup olmasıyla çok daha fazla değerli hale geldi. Önümüzdeki 6 hafta şampiyonluk yarışını belirleyici şekilde geçecek bir fikstüre sahip. bu periyottan maksimum puanı almaları halinde yeniden zirvenin ortağı olabilecek. Ligin üst sıralarındaki ekiplerle oynanacak maçlarda alınacak galibiyetler Beşiktaş'ı yeniden şampiyonluk potasında avantajlı hale getirirken; aynı periyotta zirve takımlarının birbirleriyle karşılaşacağı için, bu altı maçtan maksimum puan alınması durumunda Kartal çifte avantaj elde edebilecek.

SERGEN HOCA TAKIMINA GÜVEN AŞILIYOR

Yeni transfer Boateng'in kısa sürede takıma uyum sağlamasını bekleyen Sergen Yalçın ise, Ganalı forvetin sağlayacağı fayda ile hücum gücünü artırmayı ve puan olarak daha yukarı çıkarak yeniden şampiyonluk yarışına ortak olmayı hedefliyor. 47 yaşındaki teknik adam bu hafta oynanacak karşılaşmasına da serinin ilk maçı gözüyle bakıyor. Sergen Yalçın, takımı da bu düşünceye yöneltmek ve şampiyonluk yarışına ortak olabileceklerine inandırmak için, futbolcularla güven telkin edici konuşmalar içeren toplantılar yapıyor ve motivasyonu sağlamaya çalışıyor.

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