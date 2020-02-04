Pedro Rebocho bilmecesi bitmiyor

Beşiktaş yönetimi, Pedro Rebocho'nun sözleşmesinde revize yapabilmek için Fransız ekibi Guingamp ile bir kez daha görüşecek. Portekizli futbolcunun mukavelesinde yer alan "20 maç ve üzeri en az 45 dakika oynarsa satın alınması zorunlu olur" maddesi ile ilgili olarak Fransız ekibiyle bir kez daha görüşülecek.

Kendi oyuncusunun değerinin düşmesini istemeyen Fransız kulübü ile son bir kez daha görüşecek olan Beşiktaş, istediği sonuca ulaşamazsa sezonun geri kalan kısmında Pedro Rebocho'yu oynatmayacak.