04 Şubat 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Pedro Rebocho bilmecesi bitmiyor
Giriş Tarihi: 04.02.2020
Beşiktaş yönetimi, Pedro Rebocho'nun sözleşmesinde revize yapabilmek için Fransız ekibi Guingamp ile bir kez daha görüşecek. Portekizli futbolcunun mukavelesinde yer alan "20 maç ve üzeri en az 45 dakika oynarsa satın alınması zorunlu olur" maddesi ile ilgili olarak Fransız ekibiyle bir kez daha görüşülecek.
Kendi oyuncusunun değerinin düşmesini istemeyen Fransız kulübü ile son bir kez daha görüşecek olan Beşiktaş, istediği sonuca ulaşamazsa sezonun geri kalan kısmında Pedro Rebocho'yu oynatmayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...