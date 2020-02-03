03 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan flaş hamle! Geri getirdi...

Sergen Yalçın'dan flaş hamle! Geri getirdi...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.02.2020

'ta 'nın yerine getirilen teknik direktör , 20 bin taraftarın önünde düzenlenen törenle kendini Beşiktaş'a bağlayan imzayı atmıştı. 'de çıktığı ilk karşılaşmada 2-1'lik galibiyetle ayrılan Yalçın, camiayı olumlu havaya soktu. Sergen Yalçın ayrıca siyah-beyazlı takımda sürpriz bir değişiklik yaptı...

'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle kötü gidişe dur demişti. Yeni hocası 'la ilk maçında 3 puanı hanesine yazdıran , karşılaşmada gösterdiği mücadele için olumlu sinyaller verdi.

Bu arada deneyimli çalıştırıcı, takıma sürpriz bir ismi de geri getirdi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre siyah-beyazlılara 1.5 yıllığına imza atan başarılı teknik adam, kulübün eski kondisyonerlerinden Stefano Marrone'yi de teknik ekibe dahil etti.

İtalyan antrenör, 'ta Mustafa Denizli'nin 2008-2009 yıllarında görev aldığı dönemde yaşanan şampiyonlukta önemli bir rol üstlenmişti.

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