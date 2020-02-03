Sergen Yalçın'dan flaş hamle! Geri getirdi...
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine getirilen teknik direktör Sergen Yalçın, 20 bin taraftarın önünde düzenlenen törenle kendini Beşiktaş'a bağlayan imzayı atmıştı. Süper Lig'de çıktığı ilk karşılaşmada 2-1'lik galibiyetle ayrılan Yalçın, camiayı olumlu havaya soktu. Sergen Yalçın ayrıca siyah-beyazlı takımda sürpriz bir değişiklik yaptı...
Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle kötü gidişe dur demişti. Yeni hocası Sergen Yalçın'la ilk maçında 3 puanı hanesine yazdıran Kara Kartal, karşılaşmada gösterdiği mücadele için olumlu sinyaller verdi.
Bu arada deneyimli çalıştırıcı, takıma sürpriz bir ismi de geri getirdi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre siyah-beyazlılara 1.5 yıllığına imza atan başarılı teknik adam, kulübün eski kondisyonerlerinden Stefano Marrone'yi de teknik ekibe dahil etti.
İtalyan antrenör, Beşiktaş'ta Mustafa Denizli'nin 2008-2009 yıllarında görev aldığı dönemde yaşanan şampiyonlukta önemli bir rol üstlenmişti.
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