04 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Kevin-Prince Boateng Beşiktaş'ta sağa ilaç olacak!

Sergen Yalçın'dan Boateng'e özel görev!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 Giriş Tarihi: 04.02.2020

Devre arası döneminin son gününde 'ın 'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı takımda hangi mevkide oynayacağı belli oldu.

'ın son gün bombası Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıkmıştı. Ganalı yıldızın hafta sonu 'ta oynanacak Gaziantep FK maçında ilk kez forma giymesi bekleniyor.

Forvet ve 10 numara bölgesinde oynayabilen 32 yaşındaki futbolcunun fizik gücünü hesaba katan , kadroyu yeniden düzenlemeye karar verdi. Sabah'ın haberine göre; Boateng sağ kanatta görev yapacak. N'Koudou ve Boateng'i Burak'a yakın oynatıp hücum gücünü arttırmayı planlayan Yalçın'ın, Diaby ve Boyd'un performansından memnun olmadığı belirtildi.

Ahmet Nur Çebi, Boateng ile bir araya geldi haberin devamı
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