Kevin-Prince Boateng Beşiktaş'ta sağa ilaç olacak!

Devre arası transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın Fiorentina'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı takımda hangi mevkide oynayacağı belli oldu.

Beşiktaş'ın son gün bombası Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıkmıştı. Ganalı yıldızın hafta sonu Vodafone Park'ta oynanacak Gaziantep FK maçında ilk kez forma giymesi bekleniyor.

Forvet ve 10 numara bölgesinde oynayabilen 32 yaşındaki futbolcunun fizik gücünü hesaba katan Sergen Yalçın, kadroyu yeniden düzenlemeye karar verdi. Sabah'ın haberine göre; Boateng sağ kanatta görev yapacak. N'Koudou ve Boateng'i Burak'a yakın oynatıp hücum gücünü arttırmayı planlayan Yalçın'ın, Diaby ve Boyd'un performansından memnun olmadığı belirtildi.