02 Şubat 2020, Pazar
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Beşiktaş'ta neşeli antrenan
Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Beşiktaş, 21. hafta oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kevin-Prince Boateng Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı.
02.02.2020
Beşiktaş'ın İtalya'nın Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Kevin Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından bu sabah basına açık şekilde yenileme idmanı yapan Beşiktaş'ta gözler yeni transfer Boateng'in üzerindeydi. Beşiktaş'ın transferin son gününde Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forvet, antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla sohbet etti ve sonra basın mensuplarına poz verdi.
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