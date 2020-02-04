04 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz çıkışta

Burak Yılmaz çıkışta
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.02.2020

Tecrübeli golcü , 'taki en golcü dönemine çok yaklaştı. İlk yarıda 5 fol ayan yıldız forvet; son 3 maçta attığı 3 golle yeniden yükselişe geçti.

Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen 'ta bir gol atan Burak son maçlardaki formuyla dikkati çekiyor. Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıkların yanı sıra gol yollarında fazla etkili olamayan 34 yaşındaki oyuncu takımının oynadığı son 3 resmi maçta (1 Kupa, 2 ) fileleri havalandırmayı başardı. Ligin birinci devresinde 6 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran, kupadaki iki karşılaşmada görev almayan Burak, Avrupa Ligi mücadelesinde de görev alamadı. Deneyimli futbolcu, ilk devredeki 11 maçta 5 golle 0,4 ortalama yakaladı. Burak, son 3 karşılaşmada takımı adına 3 gol kaydetti. ZTK'da BB ile oynanan karşılaşmada bir kez fileleri havalandıran deneyimli oyuncu, ligdeki mücadelesinde penaltıdan golünü attı. Burak, takımının Ç. 'yi 2-1 yendiği maçı da boş geçmedi. Siyahbeyazlı futbolcu, görev aldığı 4 maçta 3 gol atarak ortalamasını da 0,7'ye çıkardı ve bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltmiş oldu.

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