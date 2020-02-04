Burak Yılmaz çıkışta

Tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki en golcü dönemine çok yaklaştı. İlk yarıda 5 fol ayan yıldız forvet; son 3 maçta attığı 3 golle yeniden yükselişe geçti.

Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş'ta bir gol atan Burak son maçlardaki formuyla dikkati çekiyor. Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıkların yanı sıra gol yollarında fazla etkili olamayan 34 yaşındaki oyuncu takımının oynadığı son 3 resmi maçta (1 Kupa, 2 Süper Lig) fileleri havalandırmayı başardı. Ligin birinci devresinde 6 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran, kupadaki iki karşılaşmada görev almayan Burak, Avrupa Ligi mücadelesinde de görev alamadı. Deneyimli futbolcu, ilk devredeki 11 maçta 5 golle 0,4 ortalama yakaladı. Burak, son 3 karşılaşmada takımı adına 3 gol kaydetti. ZTK'da BB Erzurum ile oynanan karşılaşmada bir kez fileleri havalandıran deneyimli oyuncu, ligdeki Göztepe mücadelesinde penaltıdan golünü attı. Burak, takımının Ç. Rize'yi 2-1 yendiği maçı da boş geçmedi. Siyahbeyazlı futbolcu, görev aldığı 4 maçta 3 gol atarak ortalamasını da 0,7'ye çıkardı ve bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltmiş oldu.