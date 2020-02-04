04 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Kevin-Prince Boateng'in eşi yanına geliyor

Boateng'in eşi yanına geliyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.02.2020

'ta herkesin en çok merak ettiği konu Boateng'in model eşi Melissa Satta'nın da 'da yaşayıp yaşamayacağı. Ünlü model yaptığı açıklamayla kocası ve oğluyla beraber İstanbul'da yaşayacağının sinyallerini verdi.

Satta yaptığı açıklamada, "İşler her zaman istediğimiz gibi gitmez. Ancak gerçekçi olma ve karar verme cesaretine sahip olmalıdır. Eğer bir profesyonelseniz ve görevini yaparsanız her zaman kafanız yüksekte yürüyebilirsiniz. Oturmak ve beklemek kolaydır. Kalkmak ve devam etmek zor. Yeni bir maceraya hazırız. Kolay değil, ama basit şeyleri hiç sevmedik" diyerek kocası ve oğluyla berabere 'a geleceğinin mesajını verdi.

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