03 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş zorlu mesaiye başlıyor

Beşiktaş zorlu mesaiye başlıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.02.2020

'in 20. haftasında Rizespor'u deplasmanda geçen , zorlu bir periyoda giriyor. Önümüzdeki 7 lig maçının 6'sını İstanbul'da 1'ini de Alanya'da oynayacak olan 'ın ekibi, bu süreçte maksimum puanı toplayıp zirve yarışına ortak olmak istiyor.

'ta 6 haftalık zorlu maraton başlıyor. Son maçında Rizespor'u deplasmanda geçen siyah-beyazlılar, Gaziantep maçıyla başlayacak olan zorlu fikstüre giriyor. Lider Sivasspor'u 5-1'lik skorla geçen Sumudica'nın öğrencileri karşısında iç saha avantajını kullanmak isteyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde mutlak galibiyet kovalıyor. Kartal'ın bir sonraki sınavı ise, 2014-2015 sezonundan bu yana deplasmanda kazanamadığı karşısında olacak. Siyah-beyazlılar, zirve yarışındaki rakiplerinden birisi olan Başakşehir önünde iyi bir sonuç almak istiyor. Başakşehir deplasmanının ardından iç sahada boy gösterecek olan Beşiktaş, bir başka şampiyonluk adayı 'u konuk edecek. Ligin ilk yarısındaki maçta rakibine 4-1 mağlup olan Beşiktaş, Trabzonspor karşısında rövanşı almak istiyor.

7 MAÇIN 1'İ İSTANBUL DIŞINDA

Gaziantep, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını İstanbul'da oynayacak olan Beşiktaş, bir sonraki hafta ise Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk 4 sıra içinde yer alan Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor ile peş peşe oynayacak olan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör , bu zorlu periyodu aynı zamanda çıkış olarak görüyor. Bu 3 maçtan alınacak iyi sonuçlar, Beşiktaş'ı şampiyonluğun da önemli adaylarından birisi haline getirecek. Alanya deplasmanından döndükten sonra iç sahada Ankaragücü'nü ağırlayacak olan , ardından da deplasmanda ile karşılaşacak. Galatasaray derbisinin ardından iç sahada Antalyaspor'u konuk edecek olan Sergen Yalçın'ın ekibi, ligde oynayacağı 7 maçın 6'sında İstanbul'da boy gösterecek. Rizespor karşılaşmasının ardından yenileme antrenmanı yapan ve ardından 1 gün izin yapan siyah-beyazlılar, zorlu fikstürün hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla başlayacak.

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