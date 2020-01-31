31 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maç kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Rize kafilesi açıklandı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

'ın, 'in 20. haftasında yarın 'la deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Kadroya sakatlıkları devam eden Lens ve Dorukhan alınmadı. Siyah-beyazlılarda ayrıca sarı kart cezalısı da kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 21 kişilik kadro şöyle:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, , Muhammed Elneny, , Georges N'Koudou, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Mertcan Açıkgöz, Almos Kaan Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, , , Abdoulay Diaby.

Sergen Yalçın'ın imzası İngiliz basınında! haberin devamı

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