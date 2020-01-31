31 Ocak 2020, Cuma
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Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maç kadrosu belli oldu
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020
Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Kadroya sakatlıkları devam eden Lens ve Dorukhan alınmadı. Siyah-beyazlılarda ayrıca sarı kart cezalısı Necip Uysal da kafilede yer almadı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 21 kişilik kadro şöyle:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Mertcan Açıkgöz, Almos Kaan Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.
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