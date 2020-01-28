28 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Boyd’a Rize kancası

Boyd’a Rize kancası
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 28.01.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren , 'tan Tyler Boyd'un transferi için masaya oturdu.

Transfer çalışmalarını sürdüren , 'tan Tyler Boyd'un transferi için masaya oturdu. Beşikaş'ın elden çıkartarak maaş yükünden (1.2 milyon euro) kurtulmak istediği Tyler Boyd için masaya oturan Rizespor, Amerikalı futbolcunun transferi için görüşmelere başladı. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Rizespor, Boyd'un ikna edilmesi durumunda kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları
Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız oyuncu gidiyor Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız oyuncu gidiyor
Ozi'ye sürpriz talip Son kararı Sergen Yalçın verecek... Ozi'ye sürpriz talip Son kararı Sergen Yalçın verecek...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör