Beşiktaş'tan Kouassi hamlesi

Ara transfer döneminde son güne girilirken Beşiktaş'a yeni bir isim daha önerildi. Siyah-beyazlı yönetim, Çin'den ayrılmak isteyen Fildişili kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi transferi için düğmeye bastı.

Coronavirüs'ün başladığı şehir olan Wuhan takımında oynayan, Fildişili Jean Evrard Kouassi'nin menajeri kulüp yönetimine giriş çıkışların yasak şehre dönmek istemediği mesajını iletmiş; menajeri de Beşiktaş'a, "Siyah-beyazlı formayı giymek istiyor" şeklinde bir mesaj göndermişti. Kouassi'nin belgeleri istenirken; 25 yaşındaki oyuncunun menajerine de "Eğer bu süreci takımsız geçirmek istemiyorsa, acilen İstanbul'a gelsin" çağrısı yapıldığı kaydedildi.