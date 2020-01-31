31 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Kouassi hamlesi

Beşiktaş'tan Kouassi hamlesi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.01.2020

Ara döneminde son güne girilirken 'a yeni bir isim daha önerildi. Siyah-beyazlı yönetim, 'den ayrılmak isteyen Fildişili kanat oyuncusu transferi için düğmeye bastı.

Coronavirüs'ün başladığı şehir olan Wuhan takımında oynayan, Fildişili 'nin menajeri kulüp yönetimine giriş çıkışların yasak şehre dönmek istemediği mesajını iletmiş; menajeri de 'a, "Siyah-beyazlı formayı giymek istiyor" şeklinde bir mesaj göndermişti. Kouassi'nin belgeleri istenirken; 25 yaşındaki oyuncunun menajerine de "Eğer bu süreci takımsız geçirmek istemiyorsa, acilen 'a gelsin" çağrısı yapıldığı kaydedildi.

Beşiktaş'tan son gün transfer bombası! Lisansı çıkarılıyor haberin devamı

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