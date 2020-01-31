31 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Lucescu Beşiktaş'tan süre istedi

Lucescu Beşiktaş'tan süre istedi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.01.2020

'ta 'dan sonra Beşiktaş'ın operasyonu da başladı. Sergen Yalçın'ın göreve başlamasının ardından takımın başına tecrübeli bir sportif direktör getirmek isteyen Beşiktaş'ta Lucescu ile önceki gün Bükreş'te bir görüşme gerçekleştirdi.

İbrahim Altınsay ve A.Ş yöneticilerinin katıldığı görüşmede, 'ın 2 senelik planlaması deneyimli hoca ile paylaşıldı. Önümüzdeki senelerde genç yeteneklerden kurulu, yaş ortalamasının 23-24 olduğu bir takım kurmak isteyen yöneticilerin, bu plan ve projelerini Mircia Lucescu'nun çok takdir ettiği ve düşünmek için birkaç gün süre istediği öğrenildi. hafta sonuna kadar kararını siyahbeyazlı yönetime bildirecek.

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