Lucescu Beşiktaş'tan süre istedi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sonra Beşiktaş'ın Mircea Lucescu operasyonu da başladı. Sergen Yalçın'ın göreve başlamasının ardından takımın başına tecrübeli bir sportif direktör getirmek isteyen Beşiktaş'ta Lucescu ile önceki gün Bükreş'te bir görüşme gerçekleştirdi.

İbrahim Altınsay ve Futbol A.Ş yöneticilerinin katıldığı görüşmede, Beşiktaş'ın 2 senelik planlaması deneyimli hoca ile paylaşıldı. Önümüzdeki senelerde genç yeteneklerden kurulu, yaş ortalamasının 23-24 olduğu bir takım kurmak isteyen yöneticilerin, bu plan ve projelerini Mircia Lucescu'nun çok takdir ettiği ve düşünmek için birkaç gün süre istediği öğrenildi. Mircea Lucescu hafta sonuna kadar kararını siyahbeyazlı yönetime bildirecek.