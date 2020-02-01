01 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rebocho sürprizi

Beşiktaş'ta Rebocho sürprizi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.02.2020

'ın maçı kadrosunda sürpriz bir isim de yer aldı. Teknik direktör , son iki maçta kadroya alınmayan 'yu Rize kafilesine dahil etti.

'ta sözleşmesi gereği 20 maçı tamamlaması halinde 2.8 milyon euro zorunlu satın alma bedeli devreye gireceği için yönetimin isteği doğrultusunda son 2 maçtır kadroya alınmayan sürprizi yaşandı. Yeni teknik direktör , ilk sınavında 25 yaşındaki Portekizli sol beki 21 kişilik maç kadrosuna dahil etti.

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