31 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Kevin-Prince Boateng iddiası!

İngiltere'den flaş iddia! Beşiktaş'a dünya yıldızı...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

Devre arası döneminin bitmesine 4 saatten az kala, bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Siyah-beyazlılar teknik direktörlük için ile anlaşırken, taraftar önünde yapılan imza şov ile camiada kenetlenme havası yakalanmıştı. Siyah-beyazlılarda gelişmeler art arda yaşanırken, 'den flaş bir iddia geldi...

Hücum hattını güçlendirmek isteyen için sürpriz bir iddia Ada basınından geldi.

'un iddiasına göre Beşiktaş, bonservisi 'da bulunan Kevin-Prince Boateng'i kiralama yolunda büyük bir aşama kaydetti.

Sezon başında 1 milyon Euro bedelle Fiorentina'ya olan Kevin-Prince Boateng, mor menekşelerde 15 karşılaşmaya çıkarken takımına 1 gollük katkı sağladı.

Sergen Yalçın'ın imzası İngiliz basınında! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın Rize kafilesi açıklandı Beşiktaş'ın Rize kafilesi açıklandı
Sergen Yalçın'ın imzası İngiliz basınında! Sergen Yalçın'ın imzası İngiliz basınında!
Beşiktaş'ta 4 yıllık imza! Beşiktaş'ta 4 yıllık imza!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör