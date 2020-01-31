31 Ocak 2020, Cuma
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Beşiktaş'a Kevin-Prince Boateng iddiası!
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020
Devre arası transfer döneminin bitmesine 4 saatten az kala, Beşiktaş bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Siyah-beyazlılar teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile anlaşırken, taraftar önünde yapılan imza şov ile camiada kenetlenme havası yakalanmıştı. Siyah-beyazlılarda gelişmeler art arda yaşanırken, İngiltere'den flaş bir iddia geldi...
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş için sürpriz bir iddia Ada basınından geldi.
Sky Sports'un iddiasına göre Beşiktaş, bonservisi Fiorentina'da bulunan Kevin-Prince Boateng'i kiralama yolunda büyük bir aşama kaydetti.
Sezon başında 1 milyon Euro bedelle Fiorentina'ya transfer olan Kevin-Prince Boateng, mor menekşelerde 15 karşılaşmaya çıkarken takımına 1 gollük katkı sağladı.
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