Beşiktaş'a Kevin-Prince Boateng iddiası!

Beşiktaş, alınan kötü sonuçlardan sonra Abdullah Avcı'nın görevine son vermişti. Siyah-beyazlı kulüp teknik direktörlük görevine efsane futbolcusu Sergen Yalçın'ı getirmiş ve 20 bin taraftarının önünde imzayı attırmıştı. Yapılan ihtişamlı imza töreni İngiliz basınında da gündem oldu.