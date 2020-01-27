27 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Maçın tek güzel tarafı Rıdvan!

Maçın tek güzel tarafı Rıdvan!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Şenol Fidan yönetimde maça çıkan Beşiktaş'ta da sürprizler yaşandı. Caner'i kulübeye çeken Fidan, 18 yaşındaki Rıdvan'ı ilk 11'e koydu.

Şenol Fidan yönetimde maça çıkan Beşiktaş'ta da sürprizler yaşandı. Caner'i kulübeye çeken Fidan, 18 yaşındaki Rıdvan'ı ilk 11'e koydu. Büyük beğeni toplayan genç sol bek, 63 kez topla buluştu, yüzde 83.3 isabetli pas oranı ile oynadı. Taraftarlar, "Maçın tek güzel tarafı Rıdvan Yılmaz" değerlendirmesi yaptı.
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