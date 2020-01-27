Şenol Fidan yönetimde maça çıkan Beşiktaş'ta da sürprizler yaşandı. Caner'i kulübeye çeken Fidan, 18 yaşındaki Rıdvan'ı ilk 11'e koydu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Şenol Fidan yönetimde maça çıkan Beşiktaş'ta da sürprizler yaşandı. Caner'i kulübeye çeken Fidan, 18 yaşındaki Rıdvan'ı ilk 11'e koydu. Büyük beğeni toplayan genç sol bek, 63 kez topla buluştu, yüzde 83.3 isabetli pas oranı ile oynadı. Taraftarlar, "Maçın tek güzel tarafı Rıdvan Yılmaz" değerlendirmesi yaptı.