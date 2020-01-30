30 Ocak 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Lucescu hamlesi

Beşiktaş'tan Lucescu hamlesi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.01.2020

Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin danışmanlık görevine getirdiği İbrahim Altınsay ve A.Ş yöneticileri Lucescu bir araya gelmek için bugün Bükreş'e gitti.

'ın göreve başlamasının ardından takımın başına tecrübeli bir sportif direktör getirmek isteyen yönetim bugün tecrübeli teknik adamla görüşecek. Lucescu'nun milli takım teknik direktörlük görevine getirildiği dönemde yardımcısı ile birlikte çok ciddi bir araştırma ekibi kurması, 'den ve Gurbetçi genç oyunculardan oluşan 150 kişilik bir listeye sahip olması, sportif direktörlük konusunda ilk tercih olmasına sebep oldu. yönetimi önümüzdeki iki senenin planlamasını genç yeteneklerden kurulu, yaş ortalamasının 23-24 olduğu bir ekip olarak kurgulama arzusunda.

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