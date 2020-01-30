Beşiktaş'tan Lucescu hamlesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin danışmanlık görevine getirdiği İbrahim Altınsay ve Futbol A.Ş yöneticileri Lucescu bir araya gelmek için bugün Bükreş'e gitti.

Sergen Yalçın'ın göreve başlamasının ardından takımın başına tecrübeli bir sportif direktör getirmek isteyen yönetim bugün tecrübeli teknik adamla görüşecek. Lucescu'nun milli takım teknik direktörlük görevine getirildiği dönemde yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte çok ciddi bir araştırma ekibi kurması, Türkiye'den ve Gurbetçi genç oyunculardan oluşan 150 kişilik bir listeye sahip olması, sportif direktörlük konusunda ilk tercih olmasına sebep oldu. Beşiktaş yönetimi önümüzdeki iki senenin planlamasını genç yeteneklerden kurulu, yaş ortalamasının 23-24 olduğu bir ekip olarak kurgulama arzusunda.