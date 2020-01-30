30 Ocak 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş yağmur altında çalıştı

Beşiktaş yağmur altında çalıştı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.01.2020

Beşiktaş, ’in 20. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ümraniye 'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, sağanak yağmur altında gerçekleşti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda çabukluk oyununun yer aldığı tek pas çalışması yapıldı. İdman, taktik çalışması ve yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile tamamlandı.
Antrenmanda Dorukhan Toköz yer almazken, sahada yürüyüş yaptı. Altyapıdan genç futbolcular Almos Kaan Kalafat ile Harun Kaya da antrenmanda yer aldı.

Beşiktaş, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve öğleden sonra özel uçakla 'a, ardından kara yolu ile Rize'ye giderek kampa girecek.

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