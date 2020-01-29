29 Ocak 2020, Çarşamba

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Sergen Yalçın sahaya indi! İşte ilk görüntüler...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıktı. Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yöneten başarılı teknik adam, antrenman öncesi ise sahada futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi. İşte ilk görüntüler...
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