Ljajic’den Rusya’ya ret

Siyah-beyazlıların sezon başında Torino'dan 6,5 milyon euro'ya transfer ettiği Adem Ljajic, Rusya'dan gelen teklifleri kabul etmedi.

Siyah-beyazlıların sezon başında Torino'dan 6,5 milyon euro'ya transfer ettiği Adem Ljajic, Rusya'dan gelen teklifleri kabul etmedi. Ljajic, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. Sırp orta saha, bir süredir İtalya'da kulüp arayışlarını sürdürüyordu. Ljajic, Çizme'de bir sonuç elde edemezken Rusya'dan gelen teklifleri de reddetti.