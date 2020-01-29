29 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a imza töreni

Sergen Yalçın'a imza töreni
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 Giriş Tarihi: 29.01.2020

ekiplerinden , 1.5 yıllığına anlaşmaya vardığı teknik direktörü için Perşembe saat 19.03'te 'ta taraftara açık imza töreni düzenleyecek.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

" A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine getirilen için yarın () saat 19.03'te 'ta taraftarlarımıza açık bir imza töreni düzenlenecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

TFF'ye resmen bildirildi! İşte Sergen'in sözleşme süresi... haberin devamı

, 'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Sergen Yalçın için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. "Hoş geldin Sergen Yalçın" başlığıyla paylaşılan videoda, 47 yaşındaki teknik adamın siyah-beyazlı formayı giydiği dönemden kesitlere yer verildi. İşte o video:

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