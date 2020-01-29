Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a imza töreni
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 1.5 yıllığına anlaşmaya vardığı teknik direktörü Sergen Yalçın için 30 Ocak Perşembe saat 19.03'te Vodafone Park'ta taraftara açık imza töreni düzenleyecek.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için yarın (30 Ocak) saat 19.03'te Vodafone Park'ta taraftarlarımıza açık bir imza töreni düzenlenecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK"
Beşiktaş, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Sergen Yalçın için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. "Hoş geldin Sergen Yalçın" başlığıyla paylaşılan videoda, 47 yaşındaki teknik adamın siyah-beyazlı formayı giydiği dönemden kesitlere yer verildi. İşte o video:
Hoş Geldin Sergen Yalçın #ÇünküSen DÜNDEN YARINA pic.twitter.com/hgxe8qpfAA— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 29, 2020
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