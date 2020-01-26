26 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

2020’de henüz galibiyeti yok

2020’de henüz galibiyeti yok
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Beşiktaş, 2020 yılında çıktığı 3 maçta henüz galibiyet alamadı.

Beşiktaş, 2020 yılında çıktığı 3 maçta henüz galibiyet alamadı. Yılın ilk maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, rakibine deplasmanda 3-2 yenildi. Ligde 'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, BB Erzurumspor ile oynadığı rövanş mücadelesini de 3-2 yitirdi.

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