‘Rebocho verimli olamadı’

Ahmet Nur Çebi, Rebocho ile ilgili olarak, "Kulübü ile görüşüyoruz. Bonservis bedeli çok yüksek. Futbolcunun da katkı vermediğini biliyoruz, beklediğimizi bulamadık" dedi.

Ahmet Nur Çebi, Rebocho ile ilgili olarak, "Kulübü ile görüşüyoruz. Bonservis bedeli çok yüksek. Futbolcunun da katkı vermediğini biliyoruz, beklediğimizi bulamadık. Dolayısıyla futbolcunun opsiyonunun kaldırılmasını istiyoruz. Pazartesi bu konu çözülürse yolumuza devam ederiz." ifadesini kullandı.