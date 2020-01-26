26 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

‘Rebocho verimli olamadı’

‘Rebocho verimli olamadı’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Ahmet Nur Çebi, Rebocho ile ilgili olarak, "Kulübü ile görüşüyoruz. Bonservis bedeli çok yüksek. Futbolcunun da katkı vermediğini biliyoruz, beklediğimizi bulamadık" dedi.

Ahmet Nur Çebi, Rebocho ile ilgili olarak, "Kulübü ile görüşüyoruz. Bonservis bedeli çok yüksek. Futbolcunun da katkı vermediğini biliyoruz, beklediğimizi bulamadık. Dolayısıyla futbolcunun opsiyonunun kaldırılmasını istiyoruz. Pazartesi bu konu çözülürse yolumuza devam ederiz." ifadesini kullandı.

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