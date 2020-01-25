25 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Abdullah Avcı Beşiktaşlı futbolcularla vedalaştı! İşte o görüntüler

Sezon başında göreve getirilen ancak kötü gidişat nedeniyle sezonun 19. haftası öncesi görevine son verilen teknik direktör Abdullah Avcı, tesislere gelerek oyunculara veda etti. Tecrübeli teknik adam, kişisel web sitesinden bir veda mesajı da yayınladı.

Giriş Tarihi: 25.01.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 14:47
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Abdullah Avcı Beşiktaşlı futbolcularla vedalaştı! İşte o görüntüler

Beşiktaş ile dün yolları ayrılan teknik diröktör Abdullah Avcı, bugün tesislere giderek futbolcularla vedalaştı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-20 sezonun başından beri Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten ve Yönetim Kurulumuzun dün aldığı kararla görevi sona eren teknik direktör Abdullah Avcı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği futbolcularımızla vedalaştı" ifadelerine yer verildi.

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Abdullah Avcı Beşiktaşlı futbolcularla vedalaştı! İşte o görüntüler

AVCI'DAN VEDA MESAJI

Beşiktaş Kulübünün yollarını ayırdığı teknik direktör Abdullah Avcı, bir veda mesajı yayımladı. Avcı, kendisine ait "abdullahavci.net" adresli internet sitesinden yaptığı açıklamada, "10 Haziran 2019 günü başladığım Beşiktaş futbol A takımı teknik direktörlüğü görevim 24 Ocak 2020 tarihi itibarıyla son bulmuştur. Süreç boyunca, karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen, Beşiktaş kulübüne hizmet etmenin büyük onurunu yaşadım." ifadelerini kullandı.

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Abdullah Avcı Beşiktaşlı futbolcularla vedalaştı! İşte o görüntüler

Bir aile olmanın ilk kuralına sadık kalarak sorunları yansıtmamanın doğru olduğuna inandığını kaydeden Avcı, "İmkansızlıklarda kenetlenmeyi, sorunlara değil çözümlere odaklanmayı seçtim. Yaşadığımız tüm maddi ve manevi zorluklarda, yanımda duran teknik ekibime, bana olan inancı ve anlayışı için minnettarım. İyi ve kötü günde desteğini esirgemeyen, tutkusu ve coşkusu ile bana unutulmaz anlar yaşatan Beşiktaş taraftarına da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu ayrılığın, hak ettikleri başarıyı getirmesini temenni ederim." görüşlerine yer verdi.

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Abdullah Avcı Beşiktaşlı futbolcularla vedalaştı! İşte o görüntüler
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