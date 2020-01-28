Ozi Feyenoord’a!

Beşiktaş’ın kaptanlarından Oğuzhan’ın sezon sonuna kadar Feyenoord’a kiralanması için görüşmeler başladı. Son kararı ise Sergen Yalçın verecek.

Süper Lig'de son olarak Göztepe'ye 2-1 yenilerek zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sonra bir veda daha yaşanıyor; Oğuzan Özyakup... Siyah-beyazlılarda Oğuzhan'ın Hollanda'nın Feyenoord Kulübü'ne kiralanması için görüşmelere başlandığı öğrenildi. Son iki sezondur Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan ve siyah-beyazlı taraftarların hedef tahtasına oturan Oğuzhan Özyakup, Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord ile masaya oturdu.

Deneyimli futbolcunun Eredivisie'de mücadele eden Feyenoord'a kiralanması için görüşmelere başlandığı belirtilirken; iki kulüp arasında sözleşme konusunda büyük mesafenin kaydedildiği ve transferin kısa sürede resmiyete döküleceği belirtildi. Bu transferle ilgili son kararı, takımın başına gelen Sergen Yalçın'ın vermesi bekleniyor. Öte yandan Feyenoord, Zilina'dan Robert Bozenik'i (Forvet) 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı