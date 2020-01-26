Beşiktaş'ta şok! Gökhan Gönül...

Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına çıkacak Beşiktaş'a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül'ün rahatsızlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşı karşıya gelecek. Son olarak Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve yaralarını sarmak için galibiyet parolasıyla maça çıkacak siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ın yıldız ismi Gökhan Gönül, geçirdiği faranjit rahatsızlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK DAHA

Kara Kartal'da Gökhan Gönül'den başka 5 oyuncu İzmir'e götürülmedi. Rebocho, Dorukhan, Lens, Ljajic ve Elneny de Beşiktaş'ın İzmir kafilesinde yer almadı.