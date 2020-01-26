26 Ocak 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta şok! Gökhan Gönül...
Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 Giriş Tarihi: 26.01.2020
Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına çıkacak Beşiktaş'a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül'ün rahatsızlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşı karşıya gelecek. Son olarak Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve yaralarını sarmak için galibiyet parolasıyla maça çıkacak siyah-beyazlılara kötü haber geldi.
TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ın yıldız ismi Gökhan Gönül, geçirdiği faranjit rahatsızlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK DAHA
Kara Kartal'da Gökhan Gönül'den başka 5 oyuncu İzmir'e götürülmedi. Rebocho, Dorukhan, Lens, Ljajic ve Elneny de Beşiktaş'ın İzmir kafilesinde yer almadı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...