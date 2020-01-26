26 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta şok! Gökhan Gönül...

Beşiktaş'ta şok! Tecrübeli oyuncu...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 Giriş Tarihi: 26.01.2020

'de 19. hafta karşılaşmasında deplasmanına çıkacak 'a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda 'ün rahatsızlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

, 'in 19. haftasında İzmir temsilcisi ile karşı karşı karşıya gelecek. Son olarak ile yollarını ayıran ve yaralarını sarmak için galibiyet parolasıyla maça çıkacak siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ın yıldız ismi , geçirdiği faranjit rahatsızlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK DAHA

'da Gökhan Gönül'den başka 5 oyuncu İzmir'e götürülmedi. Rebocho, Dorukhan, Lens, Ljajic ve Elneny de Beşiktaş'ın İzmir kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosuna Ljajic ve Rebocho alınmadı!

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