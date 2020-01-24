24 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Divan’ı bekliyor

Divan’ı bekliyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.01.2020

yönetimi şu anda kulübe 1 lira dahi para girmediğini ve resmen eli kolu bağlı bir şekilde oturduklarını dile getiriyor.

yönetimi şu anda kulübe 1 lira dahi para girmediğini ve resmen eli kolu bağlı bir şekilde oturduklarını dile getiriyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, dönemi ile ilgili yapılan incelemelerin tüm sonuçlarını 15 Şubat'ta yapılacak Toplantısında en ince ayrıntısına kadar açıklayacağı ifade ediliyor.
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