24 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz’la yola devam

Burak Yılmaz’la yola devam
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Golcü yıldız Burak'ın sözleşmesinin, 'ın istifa açıklamasından 2 gün sonra 2 yıl uzatıldığı ve Milli golcünün Beşiktaş'tan 2 sezon için 5 milyon euro kazanacağı da yönetimi ekstra şoka sokan bir gelişme.

Golcü yıldız Burak'ın sözleşmesinin, 'ın istifa açıklamasından 2 gün sonra 2 yıl uzatıldığı ve Milli golcünün Beşiktaş'tan 2 sezon için 5 milyon euro kazanacağı da yönetimi ekstra şoka sokan bir gelişme. Burak'ın +1 yıl olan sözleşme şartlarının 5 milyon TL karşılığında fesih edilebilecekken, 2 yıl uzatılması ve borca 5 milyon euro yani 34 milyon TL daha eklenmesi de yönetimin başını ağrıtan bir diğer sorun.
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