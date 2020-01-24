Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Sezonun ikinci yarısında yarıştığı iki kulvara da kabus gibi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta oklar Abdullah Avcı'ya çevrildi. Alınan üst üste sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcıyı takımdan yerine BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın'ı takımı başına getireceği konuşulan siyah-beyazlı yönetimden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...