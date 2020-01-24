24 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 Giriş Tarihi: 24.01.2020

() Hukuk Müşavirliği, () sevk etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlıların, son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi ile 'da yaptığı rövanş maçında saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Aynı müsabakada yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 'un da disipline gönderildiği kaydedildi.

2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un 'nda ile yaptığı müsabakada talimatlara aykırı hareketi, merdiven boşluklarında yer bırakılmaması, kapasite üstü ve usulsüz seyirci alınması nedenleriyle 'ye sevk edildiği aktarıldı.

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