24 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Ali Naibi ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Ali Naibi ile yollarını ayırdı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 Giriş Tarihi: 24.01.2020

Kötü günler geçiren Beşiktaş'ta flaş bir karar alındı. Beşiktaş'ta futbol direktörü ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta yönetim, futbol takımının aldığı başarısız sonuçlar karşısında ilk hamlesini yaptı. Yönetim ilk olarak futbol direktörü ile yollarını ayırdı.

Özellikle yapılan transferlerin istenen performansı sergileyememeleri nedeniyle Ali Naibi ile yolların ayrılabileceği iddia ediliyordu.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi

ALİ NAİBİ KİMDİR?

Ali Naibi 21 Ağustos 1984 doğumludur. Ali Naibi, TFF'nin kulüplerde sportif direktör bulundurmasını mecbur kılan uygulama sonrası harekete geçen Beşiktaş'ın sportif direktörü olmuştu.

Naibi, sportif direktörlük için açılan kursu bitirip sertifikasını almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen, Sportif Direktörlük Setifika Programına katılan Beşiktaş Futbol A Takımı yöneticisi Ali Naibi, serfitikasını Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den almıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Avcı'nın yerine bomba isim! Sergen Yalçın denmişti ancak... Avcı'nın yerine bomba isim! Sergen Yalçın denmişti ancak...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör