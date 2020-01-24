Beşiktaş Ali Naibi ile yollarını ayırdı

Kötü günler geçiren Beşiktaş'ta flaş bir karar alındı. Beşiktaş'ta futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta yönetim, futbol takımının aldığı başarısız sonuçlar karşısında ilk hamlesini yaptı. Yönetim ilk olarak futbol direktörü Ali Naibi ile yollarını ayırdı.

Özellikle yapılan transferlerin istenen performansı sergileyememeleri nedeniyle Ali Naibi ile yolların ayrılabileceği iddia ediliyordu.

ALİ NAİBİ KİMDİR?

Ali Naibi 21 Ağustos 1984 doğumludur. Ali Naibi, TFF'nin kulüplerde sportif direktör bulundurmasını mecbur kılan uygulama sonrası harekete geçen Beşiktaş'ın sportif direktörü olmuştu.

Naibi, sportif direktörlük için açılan kursu bitirip sertifikasını almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen, Sportif Direktörlük Setifika Programına katılan Beşiktaş Futbol A Takımı yöneticisi Ali Naibi, serfitikasını Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den almıştı.