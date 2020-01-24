Kara Kartal’a durmak yasak

Beşiktaş, pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla başladı.

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Beşiktaş, pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular, sahada koşu ve yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı.