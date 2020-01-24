24 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Kara Kartal’a durmak yasak

Kara Kartal’a durmak yasak
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Beşiktaş, pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular, sahada koşu ve yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı.
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