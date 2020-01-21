AEK Caner Erkin için pusuda!

Beşiktaş'ın bu sezon skor anlamında en büyük katkıyı veren Caner Erkin'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Deneyimli sol beke sezon sonu için ilk talip de belli oldu!

Caner Erkin'le Yunanistan ekiplerinden AEK yakından ilgilenildiği iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre; komşu ekibi 31 yaşındaki sol bekin menajeriyle temasa geçti. Caner Erkin'e yeni kontratta yıllık 1.2 milyon Euro önermeyi planlayan Beşiktaş yönetimi ise henüz harekete geçmedi.

2017 yılında 750 bin Euro bonservis bedeliyle Inter'den Beşiktaş'a gelen futbolcu, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yıllık 1.7 milyon Euro garanti ücret ödenen futbolcuya ayrıca puan başı da 4 bin Euro ödeniyor.

Caner Erkin bu sezon siyah-beyazlı formayla 23 maça çıkarken 3 gol 8 asistlik katkı sağladı.