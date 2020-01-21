Andraz Sporar iddiası
Portekiz medyası, Beşiktaş'ın Sloven forvet için görüşme yaptığını açıkladı.
Beşiktaş'ın transfer yapacak ne hali, ne de maddi durumu var… Ancak Portekiz'den A Bola, 'güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre' ifadesini kullanarak siyah-beyazlıların Andraz Sporar için görüşmelere başladığını yazdı. Sporting'in de transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki forvet için kulübü Slovan'la pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Haberde, Beşiktaşlı yöneticilerin, Slovan'ın Orenburg'la oynadığı maçtan sonra hem Slovanlı yöneticiler hem de Sporar'ın menajeriyle bir araya geldiği iddia edildi. Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala imzaların yakın zamanda atılabileceği ileri sürüldü. 1.86 boyundaki Andraz Sporar'ın piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında. Sporar, bu sezon takımıyla çıktığı 26 karşılaşmada 21 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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