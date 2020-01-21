21 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ta hedef çeyrek final

Beşiktaş’ta hedef çeyrek final
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Son 16 Turu rövanş maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek olan , turu geçerek moral kazanmak istiyor.

'in ikinci yarısına Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan ve zirvenin 10 puan gerisinde kalan , ilk maçta 3-2 mağlup olduğu ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek. Sivasspor karşısında alınan mağlubiyetle siyah-beyazlılarda moraller yerle bir olurken, Teknik Direktör , futbolcuların kendisini toparlaması için takıma 1 gün izin vermişti. Bugün yapılacak olan tek antrenmanla maça hazırlanıp ardından kampa girecek olan Beşiktaş'ta tek hedef kupada çeyrek finale yükselmek. Ligde zirvenin gerisinde kalan ve özellikle kupada sonuna kadar gitmek isteyen Avcı'nın ekibi, 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor karşısında hata yapmak istemiyor.

ERKEN GOL FARK GETİRİR

Takımın moral kazanması ve alınacak sonucun lige de yansımasını isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın başından itibaren rakibe baskı uygulamak istiyor. Hafta sonunda zorlu Göztepe ve ardından da Rizespor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, 2 deplasmanı kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Avcı, özellikle kupada bir üst tura yükselmenin moral anlamında takımı pozitif yönde etkileyeceğini düşünüyor.

Vodafone Park'ta yarın saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar, Tokat'ın yardımcılığını yapacak.

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