Prijovic'in menajeri Beşiktaş için İstanbul'da! Aleksandar Prijovic kimdir?

Süper Lig'in 18. haftasında Vodafone Park'ta ağırladığı Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak sezonun ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer bilmecesi sürüyor. TFF'nin harcama limitlerini belirlerken kullandığı faiz oranı nedeniyle sadece 300 bin Euro'luk transfer bütçesi bulunan siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda görmek istediği isimlerden olan Aleksandar Prijovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sırp golcünün menajeri Philip Lesniweski'nin Beşiktaşlı yetkililerle görüşmek üzere İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında taraftarı önünde lider Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş, 30 Ocak'ta sona erecek olan ara transfer dönemi için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü takviyesi daha yapmak istiyor ancak Kara Kartal, federasyonun harcama limitlerini belirlerken kullandığı faiz oranı nedeniyle yalnızca 300 bin Euro'luk bir transfer bütçesine sahip.

İhtiyaç duyduğu transferleri gerçekleştirmek için çıkış yolu bulmaya çalışan ve bu doğrultuda kadroda düşünülmeyen Tyler Boyd, Jeremain Lens gibi isimleri elinden çıkararak kaynak yaratmak isteyen yönetim, Avcı'nın takımda görmek istediği Sırp golcü Aleksandar Prijovic'in menajeri Philip Lesniweski'yi İstanbul'a davet etti.

LESNIWESKI VE YÖNETİM PRIJOVIC İÇİN GÖRÜŞTÜ

Ajansspor'un haberine göre, İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştiren Lesniweski, oyuncusunun Al Ittihad'da mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Bunun üzerine oyuncuyu bedelsiz olarak kiralamak isteyen yönetim, Prijovic transferi üzerine yoğunlaştı ancak Lesniweski, Suudi Arabistan ekibinin bu transferin bedelsiz olarak gerçekleşmesine izin vermeyeceğini söyledi. Ayrıca oyuncunun yarım sezonluk, 1.5 milyon Euro civarındaki ücretinin de ödenmesi gerektiğini belirtti.

TRANSFER ŞİMDİLİK ASKIYA ALINDI

Siyah-beyazlıların bu bütçeye sahip olamaması nedeniyle transfer askıya alındı ancak Beşiktaş'ın Prijovic transferinden vazgeçmediği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin, 30 Ocak'ta sona erecek ara transfer dönemine kadar Sırp futbolcunun transferine bir çözüm bulmaya çalışacakları kaydedildi.

RUSYA VE ÇİN'DEN DE TALİPLERİ VAR

Öte yandan 29 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş'ın yanı sıra Rusya ve Çin'den de talipler olduğu öğrenildi.

ALEKSANDAR PRIJOVIC KİMDİR?

21 Nisan 1990 tarihinde İsviçre'nin St. Gallen kentinde dünyaya gelen Prijovic, futbola da St.Gallen takımında başladı. Parma altyapısında da forma giyen golcü futbolcu, profesyonel futbol kariyerine İngiliz ekibi Derby County'de adım attı. Golcü oyuncu, Yeovil Town, Northampton Town, Sion, Lausanne-Sport, Tromso ve Djurgarden formalarını terletmesinin ardından 2014 yılında 150 bin Euro bonservis bedeliyle Boluspor'a transfer oldu. TFF 1. Lig'de çıktığı 31 maçta 16 gol ve 5 asistlile dikkatleri üzerine çeken Sırp futbolcu, 2015 yılında 350 bin Euro karşılığında Legia Warszawa'nın yolunu tuttu. Polonya ekibinde de başarılı performansını sergileyen Prijovic, 2017 yılı ara transfer döneminde yaklaşık 3 milyon Euro karşılığında PAOK'a gönderildi. Yunanistan'da geçirdiği 2 sezonda çıktığı 27 maçta 18 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, 2019 ara transfer döneminde 10 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer oldu. Suudi Arabistan ekibiyle bu sezon 12 maçta 774 dakika süre alan Sırp forvet, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Sırbistan Milli Takımı formasını da 13 kez terleten ve 2 gol kaydeden Prijovic'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.