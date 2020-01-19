20 Ocak 2020, Pazartesi
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Erman Toroğlu: Beşiktaş santrforsuz oynuyor
A Spor yorumucusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Sivasspor maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Burak Yılmaz'da düşüş var. Beşiktaş santrforsuz oynuyor." ifadelerini kullandı.
19.01.2020
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