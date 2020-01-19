19 Ocak 2020, Pazar
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Abdullah Avcı istedi yıldız oyuncu takımda kaldı!
Giriş Tarihi: 19.01.2020
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından 2.4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Tyler Boyd'un akıbeti belli oldu. Boyd, Abdullah Avcı'nın isteği dahilinde takımda kalıyor...
Siyah-beyazlıların ilk devre istediği verimi alamadığı Tyler Boyd'a, teknik direktör Abdullah Avcı'nın güveni devam ediyor.
Süper Lig'den birçok takımın kiralamak istediği 23 yaşındaki oyuncu için Avcı'nın gidişine onay vermediği ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre; genç oyuncunun kamp performansından memnun kalan teknik direktör Avcı'nın yönetimle görüşme yaparak "Boyd'a ikinci yarıda ihtiyacım olacak, kadroda tutmakta fayda var" dediği öğrenildi.
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