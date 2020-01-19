19 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı istedi yıldız oyuncu takımda kaldı!

Abdullah Avcı istedi yıldız oyuncu takımda kaldı!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.01.2020

'ın yaz transfer döneminde Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından 2.4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 'un akıbeti belli oldu. Boyd, 'nın isteği dahilinde takımda kalıyor...

Siyah-beyazlıların ilk devre istediği verimi alamadığı 'a, 'nın güveni devam ediyor.

'den birçok takımın kiralamak istediği 23 yaşındaki oyuncu için Avcı'nın gidişine onay vermediği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; genç oyuncunun kamp performansından memnun kalan teknik direktör Avcı'nın yönetimle görüşme yaparak "Boyd'a ikinci yarıda ihtiyacım olacak, kadroda tutmakta fayda var" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın konuğu Sivasspor haberin devamı
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