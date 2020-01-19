19 Ocak 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Victor Ruiz’e çifte talip
Giriş Tarihi: 19.01.2020
Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Victor Ruiz'e talip var. Harcama limitinden dolayı transfer yapamayan Beşiktaş, İspanyol oyuncuyu satarak yaşadığı probleme çözüm sağlayabilmeyi planlıyor.
Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Victor Ruiz'e talip var. Harcama limitinden dolayı transfer yapamayan Beşiktaş, İspanyol oyuncuyu satarak yaşadığı probleme çözüm sağlayabilmeyi planlıyor. Sezon başında 3 milyon euro'ya transfer edilen ve yıllık 1,8 milyon euro ücreti olan 30 yaşındaki oyuncu için Real Betis ile Celta Vigo devreye girmiş durumda. Abdullah Avcı'nın da bu konuda, "Vida'nın dışında elimde Roco ve Necip de var. Cazip bir teklif gelirse gönderebiliriz" yorumunu yaptığı öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...