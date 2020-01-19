19 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Victor Ruiz’e çifte talip

Victor Ruiz’e çifte talip
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı 'e talip var. Harcama limitinden dolayı transfer yapamayan Beşiktaş, İspanyol oyuncuyu satarak yaşadığı probleme çözüm sağlayabilmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı 'e talip var. Harcama limitinden dolayı transfer yapamayan Beşiktaş, İspanyol oyuncuyu satarak yaşadığı probleme çözüm sağlayabilmeyi planlıyor. Sezon başında 3 milyon euro'ya transfer edilen ve yıllık 1,8 milyon euro ücreti olan 30 yaşındaki oyuncu için ile Celta Vigo devreye girmiş durumda. 'nın da bu konuda, "Vida'nın dışında elimde Roco ve Necip de var. Cazip bir teklif gelirse gönderebiliriz" yorumunu yaptığı öğrenildi.
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