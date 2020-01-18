18 Ocak 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Beşiktaş'ın konuğu Sivasspor

Beşiktaş'ın konuğu Sivasspor
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 Giriş Tarihi: 18.01.2020

, 'in 18. haftasında yarın lider 'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Sezonun ilk maçında Sivas deplasmanından 3-0 mağlubiyetle dönen teknik direktör yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası topladığı 30 puanla 5. sırada bitirdi.

Teknik direktörlüğünü 'ın yaptığı ise 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 37 puanla ilk devreyi lider kapattı.

Ruiz cezalı, Lens ve Dorukhan sakat

'de iki maçlık mağlubiyetin ardından 'ni yenerek devre arasına giren siyah-beyazlılarda Victor Ruiz cezası nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile de Sivasspor maçında yer alamayacak.

Sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu

Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

, Umut Nayir, , ve Muhammed Elneny, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Göztepe ile deplasmanda oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Ligde 5 maçtır gol yiyor

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapatamadı.

Siyah-beyazlı ekip söz konusu 5 karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk , Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşısında kalesinde toplam 9 gol gördü.

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