Beşiktaş'ın konuğu Sivasspor

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırlayacağı lider Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Harcama limiti sebebiyle şu an için takviye yapamayan ve elinden oyuncu çıkararak transfer için kaynak yaratmayı planlayan siyah-beyazlılarda sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...