18 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Vida'ya transfer onayı çıkmadı

Vida'ya transfer onayı çıkmadı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.01.2020

'ın Hırvat stoperi 'nın gitmesine izin verilmedi. Başta ekibi olmak üzere birçok İngiliz kulübünün gündeminde bulunan Vida'nın ayrılmasına Teknik Direktör Avcı onay vermedi.

Tecrübeli çalıştırıcının yönetime bu konudaki fikrini bildirdiği ve "Satılması durumunda yerini dolduramayacağımız için savunmada sıkıntı yaratır" dediği öğrenildi. , Hırvat stoper için 6 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Kritik viraj Sivas haberin devamı

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