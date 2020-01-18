Vida'ya transfer onayı çıkmadı

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida'nın gitmesine izin verilmedi. Başta Premier Lig ekibi Aston Villa olmak üzere birçok İngiliz kulübünün transfer gündeminde bulunan Vida'nın ayrılmasına Teknik Direktör Avcı onay vermedi.

Tecrübeli çalıştırıcının yönetime bu konudaki fikrini bildirdiği ve "Satılması durumunda yerini dolduramayacağımız için savunmada sıkıntı yaratır" dediği öğrenildi. Aston Villa, Hırvat stoper için 6 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.