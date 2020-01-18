18 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta savunma alarmı

Beşiktaş'ta savunma alarmı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.01.2020

Oynadığı son 6 resmi karşılaşmasında sadece 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar kalesinde 15 gol gördü. Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçı öncesi defansı uyardı.

'nda 'a 3-2 mağlup olan 'ta defanstaki hatalar teknik heyeti endişelendiriyor. Son 6 resmi maçında sadece 1 galibiyet alan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 15 gol gördü. Lige kötü bir giriş yapan Beşiktaş, G.Saray'ı 1-0 yendiği derbinin ardından yükselişe geçmiş, 9 resmi maçta 8 galibiyet alıp sadece Avrupa Ligi'nde Braga'ya mağlup olmuştu. Ligde üst üst 6 maç kazanan , bu periyotta 8 gol yerken ligdeki 6 maç baz alındığında ise kalesinde sadece 4 gol görmüştü. Kara Kartal'ın çıkışı ise Wolves maçına kadar sürdü. 'de rakibine 4-0 kaybeden Kartal, sonrasında ise sırasıyla , , F.Bahçe ve Erzurum'a mağlup olurken sadece G.Birliği'ni yenebildi. Bu periyotta ise 6 resmi maçta kalesinde 15 gol gördü. Tecrübeli çalıştırıcının savunma konusunda alarm verdiği ve maçında bu hataların tekrarlanmaması konusunda uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

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