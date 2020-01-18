Beşiktaş'ta savunma alarmı

Oynadığı son 6 resmi karşılaşmasında sadece 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar kalesinde 15 gol gördü. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivas maçı öncesi defansı uyardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurum'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta defanstaki hatalar teknik heyeti endişelendiriyor. Son 6 resmi maçında sadece 1 galibiyet alan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 15 gol gördü. Lige kötü bir giriş yapan Beşiktaş, G.Saray'ı 1-0 yendiği derbinin ardından yükselişe geçmiş, 9 resmi maçta 8 galibiyet alıp sadece Avrupa Ligi'nde Braga'ya mağlup olmuştu. Ligde üst üst 6 maç kazanan Kartal, bu periyotta 8 gol yerken ligdeki 6 maç baz alındığında ise kalesinde sadece 4 gol görmüştü. Kara Kartal'ın çıkışı ise Wolves maçına kadar sürdü. İngiltere'de rakibine 4-0 kaybeden Kartal, sonrasında ise sırasıyla Malatya, Erzincan, F.Bahçe ve Erzurum'a mağlup olurken sadece G.Birliği'ni yenebildi. Bu periyotta ise 6 resmi maçta kalesinde 15 gol gördü. Tecrübeli çalıştırıcının savunma konusunda alarm verdiği ve Sivas maçında bu hataların tekrarlanmaması konusunda uyarılarda bulunduğu kaydedildi.