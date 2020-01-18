Beşiktaş'ta savunma alarmı
Oynadığı son 6 resmi karşılaşmasında sadece 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar kalesinde 15 gol gördü. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivas maçı öncesi defansı uyardı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurum'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta defanstaki hatalar teknik heyeti endişelendiriyor. Son 6 resmi maçında sadece 1 galibiyet alan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 15 gol gördü. Lige kötü bir giriş yapan Beşiktaş, G.Saray'ı 1-0 yendiği derbinin ardından yükselişe geçmiş, 9 resmi maçta 8 galibiyet alıp sadece Avrupa Ligi'nde Braga'ya mağlup olmuştu. Ligde üst üst 6 maç kazanan Kartal, bu periyotta 8 gol yerken ligdeki 6 maç baz alındığında ise kalesinde sadece 4 gol görmüştü. Kara Kartal'ın çıkışı ise Wolves maçına kadar sürdü. İngiltere'de rakibine 4-0 kaybeden Kartal, sonrasında ise sırasıyla Malatya, Erzincan, F.Bahçe ve Erzurum'a mağlup olurken sadece G.Birliği'ni yenebildi. Bu periyotta ise 6 resmi maçta kalesinde 15 gol gördü. Tecrübeli çalıştırıcının savunma konusunda alarm verdiği ve Sivas maçında bu hataların tekrarlanmaması konusunda uyarılarda bulunduğu kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...