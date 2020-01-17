17 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Kritik viraj Sivas

Kritik viraj Sivas
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.01.2020

Beşiktaş'ta gözler hafta sonu oynanacak Demir Grup maçına çevrildi. Siyah-beyazlılarda kötü bir sonuç çıkarsa Avcı’nın durumu masaya yatırılacak.

'ndaki maçında alınan yenilginin yanı sıra, teknik direktör 'nın hatayı kendinde aramak yerine başta olmak üzere farklı yerlere bahane bulması başkan 'nin canını sıktı. İkinci yarı öncesinde orta saha oyuncusu, 10 numara, kanat forveti ve santrfor transferi isteyen Abdullah Avcı'ya başkan, limitlerinden bahsederek, "Oyuncu alamayacağız, bu kadroyla devam etmeye hazırlan" cevabı vermişti. Çebi'nin Erzurum deplasmanında alınan 3-2'lik yenilgiden çok oynanan kötü futbol ve Avcı'nın serzenişlerinden rahatsız olduğu bildirildi. Daha önce, "Gerekirse istifa eder, o karakterde" diyen Başkan'ın maçını beklediği iddia edildi. Sivasspor maçından negatif bir sonuç çıkması durumunda Avcı'nın durumunun yönetimde yeniden masaya yatırılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta kim gidecek, kim kalacak? haberin devamı

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