Kritik viraj Sivas
Beşiktaş'ta gözler hafta sonu oynanacak Demir Grup Sivasspor maçına çevrildi. Siyah-beyazlılarda kötü bir sonuç çıkarsa Avcı’nın durumu masaya yatırılacak.
Türkiye Kupası'ndaki Erzurum maçında alınan yenilginin yanı sıra, teknik direktör Abdullah Avcı'nın hatayı kendinde aramak yerine başta hava durumu olmak üzere farklı yerlere bahane bulması başkan Ahmet Nur Çebi'nin canını sıktı. İkinci yarı öncesinde orta saha oyuncusu, 10 numara, kanat forveti ve santrfor transferi isteyen Abdullah Avcı'ya başkan, TFF transfer limitlerinden bahsederek, "Oyuncu alamayacağız, bu kadroyla devam etmeye hazırlan" cevabı vermişti. Çebi'nin Erzurum deplasmanında alınan 3-2'lik yenilgiden çok oynanan kötü futbol ve Avcı'nın serzenişlerinden rahatsız olduğu bildirildi. Daha önce, "Gerekirse istifa eder, o karakterde" diyen Başkan'ın Sivasspor maçını beklediği iddia edildi. Sivasspor maçından negatif bir sonuç çıkması durumunda Avcı'nın durumunun yönetimde yeniden masaya yatırılması bekleniyor.
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