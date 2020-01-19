Avcı kuralları

Tecrübeli çalıştırıcı, Sivas maçı öncesi oyuncularını “Rakibimiz son 5 deplasman maçında en az 2 gol attı. Savunmaya, hücumdan başlayacağız” sözleriyle uyardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçı öncesi oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Süper Lig'deki son 9 maçın 8'ini kazanan konuk ekibin, son 5 dış saha maçında en az 2 gol atması teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözünü korkuttu. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Güçlü, pes etmeyen, çok koşan ve gol yollarında etkili bir rakibe karşı oynayacağız. Bu maçta onları durdurmamız için savunmaya, hücumdan başlamaya mecburuz" ifadelerini kullandı. Antalya kampı boyunca sürekli olarak Sivasspor maçının bu sezon ligdeki kaderlerini çizeceği üzerinde duran Abdullah Avcı'nın, 3 puanda başka düşüncesi yok. Bu yüzden oyuncularına sürekli olarak, "Ya 3 puan ya hiç" diyor. Beraberlik opsiyonunu tamamen ortadan kaldırmış durumda. Başarılı teknik adam, Sivasspor'un bazı özellikleri sayesinde öne çıktıklarını istatistikler ve video analizleriyle oyuncularına anlatırken; özellikle 90 dakika boyunca oyundan kopmamaya mecbur olduklarını dile getirdi.



OĞUZHAN'A GÜVENİYOR

Zorlu Sivasspor maçı öncesinde Abdullah Avcı cezalı Ruiz'in dışında sakatlıkları devam eden Dorukhan, Douglas ve Lens'ten yararlanamayacak. Ljajic'in de oynaması şüpheli. Bu yüzden tecrübeli teknik adam stoperde Roco'yu, orta sahada Oğuzhan'ın, kanatlarda ise Diaby ve Nkoudou'yu hazırlıyor. Avcı'nın hayati önemdeki Sivasspor maçında oyun aklı olarak Oğuzhan'ı seçtiği ve eski kaptanı, "Oyunun tüm aklı sen olacaksın. Senden çok şey bekliyorum" diye motive ettiği gelen bilgiler arasında.