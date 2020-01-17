17 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.01.2020

, ’in 18. haftasında evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye 'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile katılmadı.

Siyah-beyazlılar, maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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