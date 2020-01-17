17 Ocak 2020, Cuma
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Beşiktaş Muhayer Oktay'ı kiraladı
Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 Giriş Tarihi: 17.01.2020
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, kulübün, teknik heyetin raporu doğrultusunda transferlerini gerçekleştirdiğini ifade ederek, Oktay'ın takıma katılmasıyla transfer çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.
Beşiktaş Kulübü de Muhayer Oktay'ın sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralandığını açıkladı. Muhayer Oktay, bu sezon Süper Lig'de bir, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada görev aldı.
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