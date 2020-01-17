17 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Muhayer Oktay'ı kiraladı

Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti! İşte yeni takımı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 Giriş Tarihi: 17.01.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 'ın genç oyuncusu 'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, kulübün, teknik heyetin raporu doğrultusunda transferlerini gerçekleştirdiğini ifade ederek, Oktay'ın takıma katılmasıyla transfer çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Kulübü de 'ın sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralandığını açıkladı. Muhayer Oktay, bu sezon 'de bir, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada görev aldı.

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