12 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Jeremain Lens müjdesi

Beşiktaş'a Lens müjdesi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Ara döneminde oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan ve bu doğrultuda birkaç ismi elinden çıkarıp kaynak yaratmayı planlayan 'ta 'nın kadroda düşünmediği 'ten siyah-beyazlıları sevindiren bir haber geldi.

Sezona kabus gibi bir başlangıç yaptıktan sonra aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden zirve yarışına ortak olan 'ta çalışmaları sürüyor. 'nin koyduğu harcama limiti sebebiyle oyuncu satmadan takviye yapamayacak olan siyah-beyazlılara müjdeli haber 'dan geldi.

Beşiktaş'ta 'nın kadroda düşünmediği ve gönderilecekler listesinde yer alan Lens'e Rusya Ligi'den teklif geldi.

Sabah'ın haberine göre, bir Rus kulübünün 10 gün sonra açılacak transfer dönemi için şimdiden harekete geçtiği ve siyah-beyazlılara Hollandalı yıldızın durumunu sorduğu öğrenildi.

Transferde harcama limitine takılan ve futbolcu satması gereken Beşiktaş'ın söz konusu kulüple masaya oturacağı kaydedildi.

Siyah-beyazlıların Lens'i elinden çıkardığı takdirde her konuda anlaşma sağladığı BtcTurk 'un Brezilyalı yıldızı Guilherme'nin transferini resmen duyurması bekleniyor.

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"FAİZ ORANI DÜZENLENDİĞİ TAKDİRDE TAKVİYELER YAPILACAK"

Öte yandan TFF'nin harcama limitleri düzenlemesine itiraz ederek 'na başvuran ancak kuruldan olumsuz yanıt alan Beşiktaş, Tahkim'in kararını değerlendiren bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada "TFF'nin, Kulüplerin Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranını ivedilikle düzenlemesi durumunda Kulübümüzün futbol takımımıza gerekli takviyeyi yapmak için çalışmalarını tamamlamış olduğu görülecektir." denildi.

Beşiktaş'ta transfer çıkmazı! Limit aşılırsa ne olacak? İşte cevabı

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