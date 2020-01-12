Beşiktaş'a Jeremain Lens müjdesi
Ara transfer döneminde oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan ve bu doğrultuda birkaç ismi elinden çıkarıp kaynak yaratmayı planlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Jeremain Lens'ten siyah-beyazlıları sevindiren bir haber geldi.
Sezona kabus gibi bir başlangıç yaptıktan sonra aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. TFF'nin koyduğu harcama limiti sebebiyle oyuncu satmadan takviye yapamayacak olan siyah-beyazlılara müjdeli haber Rusya'dan geldi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği ve gönderilecekler listesinde yer alan Lens'e Rusya Ligi'den teklif geldi.
Sabah'ın haberine göre, bir Rus kulübünün 10 gün sonra açılacak transfer dönemi için şimdiden harekete geçtiği ve siyah-beyazlılara Hollandalı yıldızın durumunu sorduğu öğrenildi.
Transferde harcama limitine takılan ve futbolcu satması gereken Beşiktaş'ın söz konusu kulüple masaya oturacağı kaydedildi.
Siyah-beyazlıların Lens'i elinden çıkardığı takdirde her konuda anlaşma sağladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme'nin transferini resmen duyurması bekleniyor.
"FAİZ ORANI DÜZENLENDİĞİ TAKDİRDE TAKVİYELER YAPILACAK"
Öte yandan TFF'nin harcama limitleri düzenlemesine itiraz ederek Tahkim Kurulu'na başvuran ancak kuruldan olumsuz yanıt alan Beşiktaş, Tahkim'in kararını değerlendiren bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada "TFF'nin, Kulüplerin Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranını ivedilikle düzenlemesi durumunda Kulübümüzün futbol takımımıza gerekli takviyeyi yapmak için çalışmalarını tamamlamış olduğu görülecektir." denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...