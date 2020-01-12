12 Ocak 2020, Pazar
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Beşiktaş'ta Torunoğulları: Transfer bizim için bitmiştir
Giriş Tarihi: 12.01.2020
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Türkiye Futbol Federasyonu ahkim Kurulu'nun yapılan itirazı reddetmesinin ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Daha önce "Reel faizler gerilemiş olmasına rağmen finansman gideri faizi yüzde 31.5 olarak hesaplanmış. Bu da limitimizin düşmesine neden oldu" ifadelerini kullanan siyah-beyazlı yönetici, dün yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın- Bahçeşehir basketbol maçını izlemek için gittiği Akaretler Spor Salonu'na "Federasyon bizim itirazlarımızı reddetti. Hiçbir şey yapamıyoruz. Transfer konuları bizim için bitmiştir" açıklamasını yaptı.
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